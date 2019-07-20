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Orkun Kökçü ve Eray Cömert’ten A Milli Takım kararı!
Milli Takımlar

Orkun Kökçü ve Eray Cömert’ten A Milli Takım kararı!

Feyenoord forması giyen ve Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde Türkiye için oynamaya karar verdi. Kökçü için gerekli başvuruların yapılacağı öğrenilirken Basel forması giyen ve İsviçre Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yapan 21 yaşındaki stoper Eray Cömert'in de tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığı belirtildi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 20 Temmuz 2019 20:19

Hollanda takımlarından Feyenoord’un altyapısında yetişen ve futbol kariyerini bu ülkede sürdüren Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı’nı sevindirecek bir karar verdi.

Sözcü Skor muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; aktif olarak Feyenoord A takımında forma giyen ve Süper Lig’in üç büyüklerinin de bir dönem transfer listesinde yer alan 18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım seviyesinde Türkiye forması giyeceğini açıkladı.

Hollanda Milli Takımı’nın U17, U18 ve U19 takımlarında forma giyen genç orta saha oyuncusu, U19 takımının da kaptanlığını yapıyordu.

Hollanda U21 Takımı’ndan gelen teklifi reddeden Orkun Kökçü’nün A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdiği ve kısa süre içerisinde gerekli başvuruların yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Feyenoord ile 2023’te bitecek yeni bir sözleşme imzalayan genç futbolcu, geçen sezon Eredivisie’de oynadığı 11 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.

Yıldız adayı futbolcunun menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

ERAY CÖMERT DE A MİLLİ TAKIMI TERCİH ETTİ!

Öte yandan Basel’de forma giyen 21 yaşındaki stoper Eray Cömert’in de tercihini A Milli Takım’dan yana kullandığı öğrenildi.

İsviçre’de doğan ve Basel altyapısında yetişen Cömert, İsviçre Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde mücadele ediyordu.

Son güncelleme 20:32 | 20 Temmuz 2019
a milli futbol takımı Eray Cömert Orkun Kökçü
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