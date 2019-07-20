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Manchester United Inter maçı hangi kanalda? Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı saat kaçta?
Dünyadan Futbol

Manchester United Inter maçı hangi kanalda? Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı saat kaçta?

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki dev kulüp Manchester United İnter Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı için karşı karşıya geliyor. Futbol severler Manchester United Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırıyor.

20 Temmuz 2019 14:22

Manchester United, Benfica, Guadalajara, Arsenal, Fiorentina, Bayern Münih, Real Madrid, Juventus, Tottenham, Milan ve Atletico Madrid katıldığı Uluslararası Şampiyonlar Kupasıomelu Lukaku, Paul Pogba, David de Gea ve Perisic, Godin, Brozovic gibi yıldızlar Manchester United İnter maçında karşı karşıya geliyor. Peki Manchester United Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED İNTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Inter arasındaki mücadele bugün saat 14:30’da başlayacak, bu müsabaka şifresiz bir şekilde TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED İNTER İLK 11

MANCHESTER UNİTED:

De Gea, Wan-Bıssaka, Tuanzebe, Lındelof, Shaw, Matic (Kaptan), Pogba, James, Lıngard, Martıal, Rashford

Yedekler: Pereıra, Romero, Baılly, Dalot, Darmıan, Jones, Rojo, Smallıng, Young, Andreas, Fred, Garner, Gomes, Mata, McTomınay, Chong, Greenwood

INTER

Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Esposito, Longo

Yedekler: Padelli, Berni, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Barella, Perisic, Colidio, Agoumé, Bastoni, Ntube, Pirola, Vergani.

Son güncelleme 14:22 | 20 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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