Manchester United Inter maçı hangi kanalda? Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı saat kaçta?

Manchester United, Benfica, Guadalajara, Arsenal, Fiorentina, Bayern Münih, Real Madrid, Juventus, Tottenham, Milan ve Atletico Madrid katıldığı Uluslararası Şampiyonlar Kupasıomelu Lukaku, Paul Pogba, David de Gea ve Perisic, Godin, Brozovic gibi yıldızlar Manchester United İnter maçında karşı karşıya geliyor. Peki Manchester United Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED İNTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Inter arasındaki mücadele bugün saat 14:30’da başlayacak, bu müsabaka şifresiz bir şekilde TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED İNTER İLK 11

MANCHESTER UNİTED:

De Gea, Wan-Bıssaka, Tuanzebe, Lındelof, Shaw, Matic (Kaptan), Pogba, James, Lıngard, Martıal, Rashford

Yedekler: Pereıra, Romero, Baılly, Dalot, Darmıan, Jones, Rojo, Smallıng, Young, Andreas, Fred, Garner, Gomes, Mata, McTomınay, Chong, Greenwood

INTER

Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Esposito, Longo

Yedekler: Padelli, Berni, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Barella, Perisic, Colidio, Agoumé, Bastoni, Ntube, Pirola, Vergani.