Julian Alaphilippe, Sarı Mayo’yu korudu Emmanuel Macron alkışladı!

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 14. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu Thibaut Pinot kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Tarbes ile Tourmalet arasındaki 117,5 kilometrelik 14. etapla devam edildi.

Fransız sporu Pinot, 3 saat 10 dakika 20 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Pinot’nun ardından vatandaşı ve genel klasman lideri Julian Alaphilippe ikinci, Hollandalı Steven Kruijswijk üçüncü oldu. Alaphilippe zorlu tırmanış etabı sonunda genel klasman liderliğini ve Sarı Mayo’yu korurken etabı takip eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, finişte Fransız sporcuyu tebrik edenler arasında yer aldı.

Tura yarın Limoux ile Foix arasında koşulacak 185 kilometrelik 15. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.

Froome şampiyon sayıldı Doping yaptığı gerekçesiyle 2011 İspanya Bisiklet Turu`ndaki birinciliği geçersiz sayılan eski İspanyol bisikletçi Juan Jose Cobo`nun derecesi, yarışı ikinci sırada tamamlayan Büyük Britanyalı Chris Froome`a verildi. İlgili Haberi Oku

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 56 saat 11 dakika 29 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): 2 dakika 2 saniye

3. Steven Kruijswijk (Team Jumbo Visma) 2 dakika 14 saniye