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İpek Soylu, Çekya’da finalde
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İpek Soylu, Çekya’da finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Çekya'da finalde. Bu yıl dört tekler şampiyonluğu elde eden Soylu, 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında yarı finalde Çekyalı raket Johana Markova'yı 6-3 ve 7-5'le geçerek 21 Temmuz'daki finalde yine ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova ile eşleşti.

20 Temmuz 2019 17:46

Milli tenisçi İpek Soylu, Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında finale yükseldi. Soylu, yarı final karşılaşmasında ev sahibi ülkeden Johana Markova’yı 6-3 ve 7-5’lik iki set sonucunda geçerek finale çıktı.

Bu sezon ilk kez toprak kortta final mücadelesine çıkacak olan İpek Soylu, bu yıl ki 5’inci tekler şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Soylu, bu yıl Mısır’da iki; Tayland ve Portekiz’de ise bir kez şampiyon olma başarısı göstermişti. Milli tenisçi, final mücadelesinde 21 Temmuz’da ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova karşı karşıya gelecek. 11 Haziran 2019 Milli tenisçi İpek Soylu, Sözcü Skor`a konuştu: `Hedefim ait olduğum yere dönmek!` Tayland`da elde ettiği şampiyonluk ile sıkı hazırlandığı sezonda yükselişe geçen milli tenisçimiz İpek Soylu, Sözcü Skor`a özel açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki sporcumuz, yaşadığı değişimi, hedeflerini ve son şampiyonluğunu anlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:46 | 20 Temmuz 2019
İpek Soylu tenis
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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