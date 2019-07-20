İpek Soylu, Çekya’da finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında finale yükseldi. Soylu, yarı final karşılaşmasında ev sahibi ülkeden Johana Markova’yı 6-3 ve 7-5’lik iki set sonucunda geçerek finale çıktı.

Bu sezon ilk kez toprak kortta final mücadelesine çıkacak olan İpek Soylu, bu yıl ki 5’inci tekler şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Soylu, bu yıl Mısır’da iki; Tayland ve Portekiz’de ise bir kez şampiyon olma başarısı göstermişti. Milli tenisçi, final mücadelesinde 21 Temmuz’da ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova karşı karşıya gelecek. Milli tenisçi İpek Soylu, Sözcü Skor`a konuştu: `Hedefim ait olduğum yere dönmek!` Tayland`da elde ettiği şampiyonluk ile sıkı hazırlandığı sezonda yükselişe geçen milli tenisçimiz İpek Soylu, Sözcü Skor`a özel açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki sporcumuz, yaşadığı değişimi, hedeflerini ve son şampiyonluğunu anlattı. İlgili Haberi Oku