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Gerard Pique’den Trabzonspor paylaşımı! Bordo mavili kulüpten forma sözü
Trabzonspor

Gerard Pique’den Trabzonspor paylaşımı! Bordo mavili kulüpten forma sözü

Barcelona'nın yıldız ismi Gerard Pique, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu beğendi. Trabzonspor Kulübü de, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor’dan, Bordo-Mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.

20 Temmuz 2019 16:23

İspanyol devi Barcelona’nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, Trabzonspor’un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade etti.

Pique, Trabzonspor’un alternatif formasını tanıttığı videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetledi. Dünyaca ünlü yıldızın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

Öte yandan Göztepe’nin yıldızı Andre Castro, Gerard Pique’nin paylaşımına yanıt vererek forma tanıtımında oynayan Abdülkadir Ömür’ün Messi’ye benzetildiğini dile getirdi.

TRABZONSPOR’DAN FORMA SÖZÜ

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan ‘keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.

Son güncelleme 18:24 | 20 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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