Gerard Pique’den Trabzonspor paylaşımı! Bordo mavili kulüpten forma sözü

İspanyol devi Barcelona’nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, Trabzonspor’un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade etti.

Pique, Trabzonspor’un alternatif formasını tanıttığı videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetledi. Dünyaca ünlü yıldızın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

Öte yandan Göztepe’nin yıldızı Andre Castro, Gerard Pique’nin paylaşımına yanıt vererek forma tanıtımında oynayan Abdülkadir Ömür’ün Messi’ye benzetildiğini dile getirdi.

Pique acá en Turquía se ama al fútbol. E este jugador el 10 Abdülkadir es el Messi de la Liga turca :) el Barcelona que lo mire jugar ! :) — André Castro (@AndreCastro88) July 20, 2019

TRABZONSPOR’DAN FORMA SÖZÜ

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan ‘keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.