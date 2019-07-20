Galatasaray’da 9 numara rezerve

JEAN Michael Seri, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Ozornwafor transferlerini bitiren Galatasaray, şimdi boşta olan 9 numarayı doldurmak için arayışta. Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar hedefleyen sarı-kırmızılılar, öncelikle Mbaye Diagne sorununu çözmek istiyor. Diagne için Arap Yarımadası dışında Çin'den gelen teklifler de değerlendirmeye alındı. Yönetim, istediği bonservisi 14 milyon Euro'ya kadar indirdi. Bu transferin kısa sürede sonlanması bekleniyor. Transfer listesinde ise iki isim favori.

1-RADAMEL FALCAO

GALATASARAY, büyük başarılar hedeflenen Şampiyonlar Ligi'ni çok iyi bilen Falcao için çalışıyor. 33 yaşındaki süper yıldızın yüksek maaş maliyeti için sponsorluk dahil pek çok fikri değerlendiren kulüp, Monaco'yu da bonservissiz çözüme razı etmeye uğraşıyor. Kolombiyalı golcü de Avrupa'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğinden Galatasaray'a sıcak bakıyor. Yönetim, Falcao'nun gelirleri arttıracağına inanıyor.

2-MBWANA SAMATTA

CİMBOM'UN diğer opsiyonu, gelişmeye açık bir isimle santrfor pozisyonunu takviye etmek. Burada belirlenen isim geçen sezon Genk'te 51 maç oynayıp 32 gol atan Samatta. 26 yaşındaki Tanzanyalının şartları Falcao'ya göre daha uygun. Genk, kapıyı ilk etapta 15 milyon Euro'dan açsa da sarı-kırmızılılar, hem bu rakamı indirdi hem de Luyindama'da olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

3-MARIO BALOTELLI

ADAYLAR arasında favori olmayan ancak ismi geçen diğer yıldız İtalyanların haşarı çocuğu Balotelli. Geçen sezonu Marsilya'da tamamlayan ‘Süper Mario', halen boşta. Edinilen bilgilere göre üst düzey bir Galatasaraylı yetkili, Balotelli'nin şartlarını görüşmek üzere menajeriyle temasa da geçti. Yöneticiler, Fatih Terim'in, Balotelli'yi kazanabileceğini düşünüyor. Bu oyuncunun popülaritesiyle de ekonomik fayda sağlanması planlanıyor.