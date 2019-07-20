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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in zor anları! ‘Senin için 800 km yol geldim’
Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in zor anları! ‘Senin için 800 km yol geldim’

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ı kamp yaptığı otelde taraftarlar ziyaret etti. Avrupa'nın birçok şehrinden gelen sarı kırmızılı taraftarlar sabah antrenmanının iptal olduğunu öğrenince 10 saat boyunca akşam idmanını bekledi. Öte yandan bir engelli taraftarın Fatih Terim'den imza alma çabası ise Sözcü muhabirlerinin kamerasına takıldı.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 20 Temmuz 2019 22:14

Sezon öncesi kamp için Avusturya’ya giden Galatasaray’ın kaldığı otele sarı kırmızılı taraftarlar akın etti.

Avrupa’nın birçok şehrinden gelen taraftarlardan bazıları 600 km’den fazla yol kat ederken, sabah antrenmanının yoğun fırtına ve yağış nedeniyle iptal olması gurbetçi vatandaşları üzdü.

Buna rağmen otel önünden ayrılmayan ve yaklaşık 10 saat boyunca akşam antrenmanını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim’den imza almak için yoğun çaba sarfetti.

Bir engelli taraftarın teknik direktör Fatih Terim’den imza alma çabası Avusturya kampındaki Sözcü muhabirlerinin kamerasına takıldı.

Terim’e sesini duyurmaya çalışan taraftarın “Söz vermiştin ya, senin için 800 km yol geldim” sözleri yağmur ve fırtına arasında kayboldu.

Kötü hava şartlarına rağmen taraftarları kırmayan Terim’in zor anlar yaşadığı görüldü.

Video-Fotoğraf: Hüseyin Çağlar

Son güncelleme 22:23 | 20 Temmuz 2019
fatih terim galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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