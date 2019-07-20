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Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray

Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcisiyle 11 Ağustos'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

20 Temmuz 2019 12:13

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Fiorentina ile maç yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de başlayacak.

İtalya’nın köklü takımlarından Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) geride kalan sezonu 41 puanla 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.

Terim için anlamlı maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce çalıştırdığı Fiorentina’ya rakip olacak.

Sarı-kırmızılı ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı kazanmasının ardından Fiorentina’nın başına geçerek yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Terim, bir kez daha İtalya temsilcisinin taraftarı önüne çıkacak.

Galatasaray ile Fiorentina daha önce 8 Ağustos 2012’de Türk Telekom Stadı’nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı.

Son güncelleme 12:13 | 20 Temmuz 2019
Fiorentina galatasaray hazırlık maçı italya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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