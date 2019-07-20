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Emmanuel Emenike, Westerlo’da
Transfer Haberleri

Emmanuel Emenike, Westerlo’da

Belçika ekibi Westerlo, son olarak Las Palmas forması giyen Emmanuel Emenike'yi transfer etti.

20 Temmuz 2019 11:15

Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını giyen Emmanuel Emenike’nin yeni durağı belli oldu.

Son olarak İspanya La Liga 2 takımlarından Las Palmas’ta görev yapan Nijeryalı forvet, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’nin eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın asbaşkanlığını yaptığı Westerlo, son maçına 28 Ekim 2017’de çıkan Emenike’yle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

Öte yandan Belçika ekibi, Galatasaray’dan genç oyuncu Recep Gül’ü de 80 bin euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son güncelleme 11:16 | 20 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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