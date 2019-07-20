Ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür’ün imdadına Ahmet Ağaoğlu yetişti!

Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gelen Trabzonspor, ilk çalışmasını yaptı.

Trabzon’dan öğle saatlerinde özel uçakla havalanan ve 3 saatlik yolculuğun ardından Avusturya’nın Linz kentine gelen bordo-mavililer, akşam saatlerinde 31 futbolcuyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımında mücadele ettikleri için izin verilen Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban yer almadı.

Trabzonspor antrenmanı iki bölüm olarak gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı, ikinci bölümde ise pas çalışması yapıldı.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise Doğan Erdoğan ve Majid Hosseini takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

AĞAOĞLU’NDAN ABDÜLKADİR ÖMÜR’E AYAKKABI

Kafileyle Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti.

Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür'ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncuya ‘Kaç numara giyiyorsun?” diye seslendi. Abdülkadir Ömür, “Gerek yok başkanım” dese de Ağaoğlu ısrar edince, “41 numara giyiyorum” cevabı verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da, “41.5 olmaz mı?” diyerek giydiği spor ayakkabıları çıkartarak Abdülkadir Ömür’e verdi. Abdülkadir, bu jest karşısında teşekkür ederek koşuyu başkan Ağaoğlu’nun ayakkabılarıyla tamamladı. Koşu sırasında, “Bu ayakkabılar çok değerli” diye söyleyen Abdülkadir, antrenman sonunda ise ayakkabıları tekrar başkan Ahmet Ağaoğlu’na verdi.

Bu arada Abdülkadir Ömür koşarken başkan Ağaoğlu ise kenardan ayakkabısız bir şekilde çalışmayı izledi.

AĞAOĞLU TARAFTARI KIRMADI

Antrenmanı izlemeye gelen bir grup taraftar ile de fotoğraf çekilen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Forvet ne zaman gelecek” şeklindeki sorulara ise “Aslında elimizde iki tane iyi forvet var ama sırf sizin gönlünüz olsun diye yeni forvet alacağız” şeklinde yanıt verdi.

Bu arada antrenman sonrasında bordo-mavili taraftarlar drone kullanarak, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çekildi.

YENİ TRANSFERLER İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

Trabzonspor'un Avusturya kampındaki antrenmanında yeni transferler Gaston Campi ile Erce Kardeşler de yer aldı. Bordo-mavili takımla sözleşme imzaladıktan sonra kafileyle Avusturya’ya gelen bordo-mavili futbolcular, yeni takımlarıyla ilk çalışmasına çıktılar.