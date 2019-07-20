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Ali Şen: ‘Ali Koç bütün zorluklara rağmen…’
Fenerbahçe

Ali Şen: ‘Ali Koç bütün zorluklara rağmen…’

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Bodrum'da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada "Ali Koç bütün zorluklara rağmen bir Fenerbahçeliye yakışan biçimde kendine has üslubuyla hakikaten kulübün geleceğinin umudu, kalbimizde olan bir başkan" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2019 00:25

Muğla’nın Bodrum İlçesinde “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” kutlama etkinliği düzenlendi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Bodrum Fenerbahçeliler Derneğince, belediyeye ait kafede düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, sarı-lacivertli taraftara hitap etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçen sene ayakları yorulmuş Fenerbahçe ruhunun dimdik duruma geldiğini ifade eden Şen, “Fenerbahçe Futbol Takımı geliyor. Ali Koç bütün zorluklara rağmen bir Fenerbahçeliye yakışan biçimde kendine has üslubuyla hakikaten kulübün geleceğinin umudu, kalbimizde olan bir başkan.” dedi.

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın ise geleneksel olarak bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve kulübe destek olduklarını belirtti.

Geceye katılamayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un mesajı da sinevizyonla yayınlandı.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı geceye katılanlar Fenerbahçe marşları söyleyip tezahüratlar yaparak eğlendi.

Etkinliğe katılanlar arasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu da yer aldı.

Son güncelleme 00:25 | 20 Temmuz 2019
ali koç ALİ ŞEN Fenerbahçe
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