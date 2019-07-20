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Al Ahli Başkanı’ndan Josef de Souza ve Galatasaray mesajı: ‘Gidemez’
Galatasaray

Al Ahli Başkanı’ndan Josef de Souza ve Galatasaray mesajı: ‘Gidemez’

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh, Galatasaray'ın gündemindeki eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın takımda kalacağını açıkladı.

20 Temmuz 2019 18:33

Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Al Ahli Kulübü Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh’ten açıklama geldi.

30 yaşındaki orta sahayı takımdan göndermeyi düşünmediklerini söyleyen Al Sayegh, “Josef kadromuzun önemli isimlerinden. Onu göndermeyi düşünmüyoruz. Sözleşmesi 2021’de sona erecek ve bu süre sonuna kadar takımda olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

2015 yılında Sao Paulo’dan Fenerbahçe’ye transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, geçen sezon başında 12 milyon Euro bedelle Al Ahli’ye transfer olmuştu.

Süper Lig kariyerinde 96 maça çıkan Josef de Souza, 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Son güncelleme 18:39 | 20 Temmuz 2019
Ahmad Ali Al Sayegh Al Ahli galatasaray Josef De Souza
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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