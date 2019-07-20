Al Ahli Başkanı’ndan Josef de Souza ve Galatasaray mesajı: ‘Gidemez’

Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Al Ahli Kulübü Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh’ten açıklama geldi.

30 yaşındaki orta sahayı takımdan göndermeyi düşünmediklerini söyleyen Al Sayegh, “Josef kadromuzun önemli isimlerinden. Onu göndermeyi düşünmüyoruz. Sözleşmesi 2021’de sona erecek ve bu süre sonuna kadar takımda olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

2015 yılında Sao Paulo’dan Fenerbahçe’ye transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, geçen sezon başında 12 milyon Euro bedelle Al Ahli’ye transfer olmuştu.

Süper Lig kariyerinde 96 maça çıkan Josef de Souza, 10 gol atıp 5 asist yaptı.