SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İzinden dönen işçilere büyük şok!
A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu
Milli Takımlar

A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak milliler, İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı.

20 Temmuz 2019 16:27

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı.

Milliler, yarın akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya gidecek. Ay-yıldızlılar, 30 Temmuz Salı gününe kadar burada kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek.

Son güncelleme 16:27 | 20 Temmuz 2019
basketbol milli takım
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR