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Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan’ı transfer etti
Transfer Haberleri

Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan’ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna dahil etti.

19 Temmuz 2019 17:25

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Alanyaspor formasını giyen 33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan’ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, “Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Ufuk Ceylan. Bugün yapılan görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor’umuz, Ufuk Ceylan ile 1+1 sözleşme imzaladı.” ifadesi kullanıldı.

Son güncelleme 17:25 | 19 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Ufuk Ceylan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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