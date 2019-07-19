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Yasir Subaşı üç gün sonra kampa katıldı
Kayserispor

Yasir Subaşı üç gün sonra kampa katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3. gününde takıma katılarak çalışmalara başladı.

19 Temmuz 2019 10:08

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Avusturya kampı devam ediyor.

1. etap kampını Kayseri’de tamamlayan ve ardından Avusturya’ya giden Kayserispor’da, vizesi 3 gün geç çıkan yeni transfer Karahan Yasir Subaşı kampa gecikmeli katıldı. Vizesi halledilen ve Avusturya kampının üçüncü günü takıma katılan Karahan Yasir, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Antrenmanlardaki isteği ve hırsı ile dikkat çeken Yasir Subaşı gözünü formaya dikti.

Son güncelleme 10:09 | 19 Temmuz 2019
kayserispor Yasir Subaşı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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