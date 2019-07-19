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Trezeguet gözaltına alındı! Polislere hakaret etti
Dünyadan Futbol

Trezeguet gözaltına alındı! Polislere hakaret etti

Monaco ve Juventus'un eski efsane futbolcularından David Trezeguet, alkollü araç kullanırken yakalanınca gözaltına alındı. Trezeguet, kendisine alkol testi uygulamak isteyen polislere hakaret yağdırdı.

19 Temmuz 2019 07:24

Fransa Milli Takımı, Monaco ve Juventus’un efsane isimlerinden David Trezeguet, İtalya’da gözaltına alındı. Corriere di Torino’da yer alan habere göre David Trezeguet, alkollü araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Alkol testine girmeyi reddeden Trezeguet, üstüne bir de polislere hakaret edince gözaltına alındı.

Olay Torino’da meydana geldi. Trezeguet, SUV model arabasıyla gece 00:40 civarında aşırı hızlı bir şekilde araba kullanınca polis tarafından durduruldu. Polis, Trezeguet’nin alkollü olduğunu fark edince alkol testine girmesini istedi. Bunu reddeden Trezeguet, polise bağırıp çağırmaya başladı. Trezeguet’nin yanındaki arkadaşı, 41 yaşındaki futbol efsanesine oldukça ilginç fikir sundu. Trezeguet’ye “Arabadan dışarı fırla ve kendini yere at! Hastaymışsın gibi davran. Böylece polis sana hiçbir şey yapamaz ve ambulans çağırmak zorunda kalır” dedi.

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“AYDA 2 BİN EURO BİLE KAZANAMAYAN FAKİRLER”

Arkadaşının tavsiyesini dikkate almayan Trezeguet, polisle pazarlık yapmaya başladı. Alkol testine girebileceğini söyleyen Trezeguet “Ancak bunu bir saat sonra yaparım” şeklinde bir teklifte bulundu. Polis memurları, Trezeguet’ye bunun mümkün olmadığını söyleyince ortalık karıştı. Bağırıp çağırmaya başlayan Trezeguet “Ayda 2 bin euro bile kazanamayan fakirler” diyerek polislere hakaret etmeye başlayan Trezeguet, zorla da olsa alkol testine sokuldu.

Aşırı derecede alkol aldığı belirlenen Trezeguet, bunun üzerine daha da fazla gerildi. Sinirlerine hakim olamayan ve “Zavallılar” diye bağıran Trezeguet’ye yanındaki arkadaşı bir kez daha akıl verdi. Bol bol su içmesini öneren arkadaşını bu kez dinleyen Trezeguet, alkol oranını az da olsa düşürmesine rağmen yine de yasal sınırın altına düşemedi. Bunu üzerine polis, Trezeguet’yi alkollü araç kullanmaktan gözaltına aldı.

Kariyeri boyunca Monaco ve Juventus gibi takımlarda oynayan Arjantin asıllı Fransız yıldız Trezeguet, futbolculuk kariyerine Hindistan Ligi’nde sona erdirmişti. Trezeguet, Arjantin’de Platense, River Plate ve Newell’s formalarını terletti.

Fransa Milli Takımı formasını da 71 kez giyen Trezeguet, 34 gol kaydetmişti.

Son güncelleme 07:29 | 19 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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