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Trabzonspor’da ayrılık… Ödenecek tazminat açıklandı
Trabzonspor

Trabzonspor’da ayrılık… Ödenecek tazminat açıklandı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcusu Zargo Toure'nin sözleşmesini, tazminat ödeyerek karşılıklı olarak feshetti.

19 Temmuz 2019 12:02

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550 bin avro garanti ücret ödemeli, 31 Temmuz 2018 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, futbolcuya buna göre 100 bin avro fesih tazminatı ödeneceği aktarıldı.

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TOURE’YE PLAKET

Bu arada, Trabzonspor Kulübü sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Zargo Toure’ye katkılarından dolayı plaket verdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp binasında organize edilen tören ile idari menajer Emrah Tok’un, hizmetlerinden dolayı Toure’ye teşekkür ederek plaket sunduğu ifade edildi. Toure’nin ise plaket için Tok’a teşekkür ettiği ve bordo-mavili takıma başarı dilediği kaydedildi.

Son güncelleme 12:02 | 19 Temmuz 2019
trabzonspor Zargo Toure
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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