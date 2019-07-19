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SON DAKİKA | UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!
Fenerbahçe

SON DAKİKA | UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Son dakika gelişmesi... UEFA'nın Fenerbahçe hakkındaki kararı belli oldu. Sarı lacivertli ekibe men cezası verilmezken UEFA gelirlerinden 2 milyon Euro kesinti yapılacak. Öte yandan Finansal Fair Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı...

19 Temmuz 2019 18:06

UEFA’nın merakla beklenen Fenerbahçe kararı belli oldu. Sarı lacivertli kulübe 65 sayfalık bir evrak yollanırken Avrupa’dan men cezasınnın bulunmadığı öğrenildi.

UEFA’nın verdiği kararda; sarı lacivertlilerin UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro’ya kesinti yapılacağı ancak kulübün mevcut borcunu 15 Ekim 2019’a kadar yapılandırması halinde cezanın 1 milyon Euro’ya düşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin verilen para cezasına da itiraz etme hakkı bulunuyor.

Sarı lacivertli kulüp, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında transferde ‘alınan-satılan’ arasında artıya geçmezse, yeni aldığı oyuncuları UEFA listesine kaydedemeyecek.

Öte yandan 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 23’ten fazla oyuncu listeye kaydedilemeyecek.

Son güncelleme 18:56 | 19 Temmuz 2019
Fenerbahçe uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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