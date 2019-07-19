SON DAKİKA | UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA’nın merakla beklenen Fenerbahçe kararı belli oldu. Sarı lacivertli kulübe 65 sayfalık bir evrak yollanırken Avrupa’dan men cezasınnın bulunmadığı öğrenildi.

UEFA’nın verdiği kararda; sarı lacivertlilerin UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro’ya kesinti yapılacağı ancak kulübün mevcut borcunu 15 Ekim 2019’a kadar yapılandırması halinde cezanın 1 milyon Euro’ya düşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin verilen para cezasına da itiraz etme hakkı bulunuyor.

Sarı lacivertli kulüp, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında transferde ‘alınan-satılan’ arasında artıya geçmezse, yeni aldığı oyuncuları UEFA listesine kaydedemeyecek.

Öte yandan 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 23’ten fazla oyuncu listeye kaydedilemeyecek.