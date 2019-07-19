RB Leipzig Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? GS hazırlık maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, Leipzig ile mücadele edecek. Galatasaray Leipzigg maçının saati ve kanalı belli oldu. İşte mücadeleye dair bilgiler canlı izlem linki..

LEİPZİG GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avusturya’nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00 başlayacak. Mücadele D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten Galatasaray Leipzig maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

GALATASARAY LEİPZİG MAÇI CANLI İZLE

SERİ’DEN İLK MESAJ

Galatasaray’a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Michael Seri, “Galatasaray’da olmak heyecanlı. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak, takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum” dedi.

Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi. Seri'ye formasını takdim eden Başkan Mustafa Cengiz, transferle ilgili olarak, “Biz her zaman taraftarımızın mutlu olması için buradayız. Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem sevgili Abdurrahim Albayrak'a, hem Şükrü Hanedar’a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ise, “Başkanımız çok iyi şekilde ifade etti. Taraftarımızı coşturan, herkesi mutlu eden bir transfer oldu. Bugün herkesin dilinde Seri vardı. Şampiyonluklara Seri’yle beraber seri şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ALMAN EKİBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) geride kalan sezonu Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya’da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.