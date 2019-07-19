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Pınar Karşıyaka Tony Crocker ile sözleşme imzaladı
Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka Tony Crocker ile sözleşme imzaladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Tony Crocker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Temmuz 2019 14:40

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, geçen sezon Rusya’nın Khimki takımı ile THY Avrupa Ligi’nde mücadele eden Tony Crocker’u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Crocker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Khimki formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi’nde normal sezondaki 30 maçta da oynayan Tony Crocker, 8,9 sayı, 2,3 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, VTB Ligi’nde ise 31 karşılaşmada 10 sayı, 2,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.

Son güncelleme 14:40 | 19 Temmuz 2019
Pınar Karşıyaka Tony Crocker
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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