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Milli yıldız Merih Demiral’a Çin’den vize verilmedi!
İtalya Serie A

Milli yıldız Merih Demiral’a Çin’den vize verilmedi!

Milli futbolcu Merih Demiral'a takımı Juventus'un Çin'de oynayacağı hazırlık maçları için vize verilmedi.

19 Temmuz 2019 17:39

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’ya giden ve burada gösterdiği performansla Juventus’a transfer olan Merih Demiral’a, takımının Çin’de oynayacağı hazırlık maçları için vize çıkmadı.

Juventus’un resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, bürokratik engeller nedeniyle 21 yaşındaki stopere Çin tarafından vize verilmediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Singapur’da Tottenham ile oynanacak hazırlık maçında forma giyebilecek Merih Demiral, Çin’den vize alamadığı için bu maçın ardından İtalya’ya dönecek. Juventus ise iki hazırlık maçı için Çin’e geçecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Juventus, pazar günü Singapur’da Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Çin’de ise 24 Temmuz’da İtalyan ekibi Inter ve 26 Temmuz’da Kore Ligi karması ile hazırlık maçı oynayacak.

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Singapore

Merih Demiral (@merihdemirall)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 17:39 | 19 Temmuz 2019
çin juventus Merih Demiral
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