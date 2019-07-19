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Max Kruse’un paylaşımı olay yarattı! Fenerbahçe forma lansmanında transfer diyaloğu…
Fenerbahçe

Max Kruse’un paylaşımı olay yarattı! Fenerbahçe forma lansmanında transfer diyaloğu…

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz gün yeni sezon forma lansmanını yaparken yeni transfer Max Kruse'un sosyal medyada paylaştığı bir videoda konuşulanlar transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

19 Temmuz 2019 17:10

Fenerbahçe Kulübü’nün Can Bartu Tesisleri’nde düzenlediği forma lansmanı ve sezon açılışı etkinliğinde çekilen bir video transfer bekleyen sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Max Kruse’un sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, İdari Menajer Volkan Ballı’nın Hasan Ali Kaldırım’a seslenerek “Hasan, yeni ön libero geliyor” dediği duyuluyor.

O sırada arkadan gelen bir ses “Sol bek mi?” diye sorarken Volkan Ballı’nın eliyle ‘6 numara’ işareti yaptığı görülüyor. Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferi için geri sayım yapılırken sarı lacivertlilerin orta sahaya hangi ismi tranfer edeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gecede yaptığı konuşmada “En az 2-3 transfer daha olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertlilerin stoper, orta saha ve forvet transferi yapması bekleniyor.

Son güncelleme 17:10 | 19 Temmuz 2019
Fenerbahçe volkan ballı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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