Max Kruse’un paylaşımı olay yarattı! Fenerbahçe forma lansmanında transfer diyaloğu…

Fenerbahçe Kulübü’nün Can Bartu Tesisleri’nde düzenlediği forma lansmanı ve sezon açılışı etkinliğinde çekilen bir video transfer bekleyen sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Max Kruse’un sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, İdari Menajer Volkan Ballı’nın Hasan Ali Kaldırım’a seslenerek “Hasan, yeni ön libero geliyor” dediği duyuluyor.

O sırada arkadan gelen bir ses “Sol bek mi?” diye sorarken Volkan Ballı’nın eliyle ‘6 numara’ işareti yaptığı görülüyor. Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferi için geri sayım yapılırken sarı lacivertlilerin orta sahaya hangi ismi tranfer edeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gecede yaptığı konuşmada “En az 2-3 transfer daha olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertlilerin stoper, orta saha ve forvet transferi yapması bekleniyor.