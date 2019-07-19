MAÇ SONUCU | Senegal 0-1 Cezayir | 2019 Afrika Uluslar Kupası Final

2019 Afrika Uluslar Kupası Final mücadelesinde Senegal’i 1-0 mağlup eden Cezayir, 29 yıl sonra büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah’ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken Senegal’in yoğun çabası sonuç vermedi.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan taraf Senegal’di. Maçın 60. dakikasında Senegal’in kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kontrollerinden sonra iptal edildi.

Senegal’in tüm çabalarına rağmen beraberlik golü gelmeyince maç boyunca rakip kaleye sadece 1 şut çeken ve golü bulan Cezayir şampiyon oldu.

#AFCON2019 final karşılaşmasının ilk yarısındaki son düdükle birlikte saha içi bir anda karıştı. pic.twitter.com/93ZHJ6ULA1 — SKOR (@SozcuSkor) July 19, 2019

29 YIL ARADAN SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

2019 Afrika Uluslar Kupası´nı kazanan Cezayir, tarihinde 2´nci kez bu başarıya ulaştı. Cezayir daha önce 1990 yılında kendi ülkesinde düzenlenen organizasyonda final maçında Nijerya´yı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

SÜPER LİG’DEN TANIDIK İSİMLER

Galatasaraylı Sofiane Feghouli Cezayir formasıyla maça ilk 11’de başlarken 85. dakikada oyundan alındı.

Bir başka sarı kırmızılı oyuncu Senegalli Mbaye Diagne ise maça 75. dakikada dahil oldu ancak yenilgiye engel olamadı.

Öte yandan Göztepe’nin Senegalli sağ beki Lamine Gassama’nın 90 dakika forma giydiği finalde eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ve eski Fenerbahçeli Islam Slimani de yer aldı.

İSTANBUL’DA SENEGALLİ RÜZGARI

Senegalliler, Fatih’te bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası’nın Senegal ile Cezayir arasında yapılan final maçını izledi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32. kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Senegal ile Cezayir, Uluslararası Kahire Stadı’nda TSİ 22.00’de karşılaştı.

İstanbul’da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih’te kiraladıkları bir düğün salonunda dev ekranda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını izledi.

Senegal Derneği’nin organize ettiği etkinliğe, genç, yaşlı ve çocuk olmak üzere bine yakın Senegalli katıldı.

Diğer taraftan, Taksim Talimhane Mahallesi’nde Cezayirliler ve Senegalliler başta olmak üzere Afrikalı birçok kişi, maçı kafelerde izledi.

Nargile, çay ve kahve eşliğinde takımlarını destekleyen taraftarlar, eğlenceli vakit geçirdi.