Kulüplerden Bein’e ihtar!

Türk futbolunun değerinin azalmasının en önemli göstergelerinden biri olan yayın krizi, SÖZCÜ'nün daha önce gündeme getirdiği gibi mahkeme kapılarına dayandı. Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 8 Temmuz'daki 125 milyon dolarlık ödemeyi yapmayınca kulüpler, sözleşmeden doğan hakları doğrultusunda ihtar çekti. 18 kulüp adına yayıncı kuruluşla görüşmeleri yürüten TFF'nin krize çare aradığı ancak henüz uzlaşma olmadığı belirtildi. Kasım 2016'daki ihale sırasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Göksel Gümüşdağ, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye dahil 40 ülkede yayın yapan bir kurum. İndirim talebinin uluslararası şirket ile bağdaştığını sanmıyorum” dedi. Yıllık 500 milyon dolar ile Türk futbolunun yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün sabit kur önerisini kulüpler, yaklaşık 720 milyon TL'lik gelirden olmamak için reddediyor.

SÖZCÜ 10 TEMMUZ’DA YAYIN KRiZiNi BÖYLE DUYURMUŞTU

10 Temmuz tarihinde ‘Mahkeme kapıda’ başlıklı haber, TÜRK futbolundaki yayın krizi derinleşti. Yıllık 500 milyon dolar ile Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün sahibi beIN Group, dövizdeki artıştan dolayı zarar ettiği gerekçesiyle, dolar kurunu 3.80 TL'ye sabitleme talebinde bulunmuş, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) bunu kabul etmemişti. Yayıncı kuruluştan yeni bir hamle geldi. Başkanlar Nihat Özdemir ve Fikret Orman'a yüzde 30 indirim ve TL üzerinden ödeme teklifi sunuldu. TFF ve KBV 2 Temmuz'daki toplantıda NBA ve Premier Lig yayınları gibi maç öncesi ve sonrası soyunma odası dahil tüm etkinlik alanlarını kapsayan bir gelir paketi önerirken Digiturk'ün 8 Temmuz'da yapması gereken 125 milyon dolarlık (4.51 TL'den) ödemeyi yapmaması, krizi derinleştirdi. 8 Temmuz, yasal olarak verilen 15 günlük sürenin de sonuydu. TFF ve KBV, hukuki süreci başlatıp ihtar çekebilir.TÜRK futbolundaki yayın krizi derinleşti. Yıllık 500 milyon dolar ile Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün sahibi beIN Group, dövizdeki artıştan dolayı zarar ettiği gerekçesiyle, dolar kurunu 3.80 TL'ye sabitleme talebinde bulunmuş, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) bunu kabul etmemişti. Yayıncı kuruluştan yeni bir hamle geldi. Başkanlar Nihat Özdemir ve Fikret Orman'a yüzde 30 indirim ve TL üzerinden ödeme teklifi sunuldu. TFF ve KBV 2 Temmuz'daki toplantıda NBA ve Premier Lig yayınları gibi maç öncesi ve sonrası soyunma odası dahil tüm etkinlik alanlarını kapsayan bir gelir paketi önerirken Digiturk'ün 8 Temmuz'da yapması gereken 125 milyon dolarlık (4.51 TL'den) ödemeyi yapmaması, krizi derinleştirdi. 8 Temmuz, yasal olarak verilen 15 günlük sürenin de sonuydu. TFF ve KBV, hukuki süreci başlatıp ihtar çekebilir.