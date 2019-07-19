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Juventus’tan De Ligt sonrası flaş Bonucci kararı!
Transfer Haberleri

Juventus’tan De Ligt sonrası flaş Bonucci kararı!

Yüksek bonservis bedeli ile Hollandalı yıldız Matthijs de Ligt'i kadrosuna katan İtalyan devi Juventus'un, Leonardo Bonucci'yi satma kararı aldığı iddia edildi.

19 Temmuz 2019 08:42

Serie A ekiplerinden Juventus, savunma hattına yaptığı transferlerden sonra Leonardo Bonucci için yeni bir karar aldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Matthijs de Ligt ve Merih Demiral transferleri sonrası Juventus, Bonucci’nin satılması yönünde karar verdi.

Manchester City ve Paris Saint-Germain’in İtalyan stoperle ilgilendiği ve kısa sürede transfer görüşmelerinin yapılabileceği belirtildi.

Juventus ile 2023’e dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon 41 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Son güncelleme 08:42 | 19 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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