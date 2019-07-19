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Jean Michael Seri’den Galatasaray taraftarına mesaj!
Galatasaray

Jean Michael Seri’den Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, açıklamalarda bulunurken Galatasaray taraftarına bir mesaj gönderdi. Seri, "Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim" dedi.

19 Temmuz 2019 00:47

Galatasaray’ın İngiliz ekibi Fulham’dan kiraladığı Jean Michael Seri, “Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim.” dedi. GS TV’ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ayrıca kulübün büyük bir tarihi var. Bir de Didier Drogba burada oynarken, milli takımla Belçika’yla oynadığımız bir hazırlık maçında bine yakın Galatasaray taraftarı onu desteklemeye gelmişti. Çılgın bir şey diye düşünmüştüm. Taraftarımıza şunu söylüyorum: Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu hak ediyor. Böyle bir taraftar varsa bir takımın bunu yapması gerekir. Bunu yaptıktan sonra sezon sonunda aldığımız sonuçları göreceğiz.” 18 Temmuz 2019 Galatasaray`ın yeni transferi Okan Kocuk: `Bu benim ilk Galatasaray formam değil ama en özeli` Galatasaray`ın yeni transferi kaleci Okan Kocuk, Başkan Mustafa Cengiz`e yaptığı ziyarette kendisine takdim edilen forma sonrası, Bu benim ilk Galatasaray formam değil ama en özeli dedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Seri transferini şu sözlerle değerlendirdi:

“Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem sevgili Abdurrahim Albayrak’a, hem Şükrü Hanedar’a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum.”

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da transferle ilgili, “Taraftarımızı coşturan, herkesi mutlu eden bir transfer oldu. Bugün herkesin dilinde Seri vardı. Şampiyonluklara Seri’yle beraber seri şekilde devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 18 Temmuz 2019 Galatasaray`ın aklı Radamel Falcao`da! İşte transferdeki tüm detaylar... Transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, Radamel Falcao ile flört halinde. Devler Ligi`nde başarı isteyen Aslan kadrosunu Falcao ile güçlendirmek isterken, Kolombiyalı`nın sarı-kırmızı formayı giyebilmesi için belli şartların gelişmesi bekleniyor. Detayları Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler aktardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:47 | 19 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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