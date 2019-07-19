İtalya’dan Beşiktaş’a kötü haber! Vitor Hugo…

Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetminde sürdüren ve Avcı’nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’a Vitor Hugo transferi ile ilgili İtalya’dan kötü haber geldi.

Daha önce kiralık olarak siyah beyazlı kulüp ile anlaştığı söylenen Brezilyalı stoper için Brezilya ekibi Palmeiras teklifte bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin Beşiktaş’a kiralamak yerine 5 milyon euro karşılığında bonservisini vermek istemesi üzerine transfer çıkmaza girdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi Brezilyalı futbolcunun transferi ile ilgili beklemeye geçtiği öğrenildi.

Fiorentinalı stoper geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkarken takımına 2 assistlik katkı sağladı.