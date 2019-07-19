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İtalya’dan Beşiktaş’a kötü haber! Vitor Hugo…
Transfer Haberleri

İtalya’dan Beşiktaş’a kötü haber! Vitor Hugo…

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun transferi ile ilgili Palmeiras'ın devreye girmesinin ardından siyah beyazlı ekip transfer ile ilgili beklemeye geçti.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 19 Temmuz 2019 08:57

Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetminde sürdüren ve Avcı’nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’a Vitor Hugo transferi ile ilgili İtalya’dan kötü haber geldi.

Daha önce kiralık olarak siyah beyazlı kulüp ile anlaştığı söylenen Brezilyalı stoper için Brezilya ekibi Palmeiras teklifte bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin Beşiktaş’a kiralamak yerine 5 milyon euro karşılığında bonservisini vermek istemesi üzerine transfer çıkmaza girdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi Brezilyalı futbolcunun transferi ile ilgili beklemeye geçtiği öğrenildi.

Fiorentinalı stoper geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkarken takımına  2 assistlik katkı sağladı.

Son güncelleme 10:34 | 19 Temmuz 2019
beşiktaş Fiorentina italya Palmeiras transfer Vitor Hugo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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