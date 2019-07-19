İngiliz ekibinden ilginç pazarlama tekniği! Herkesi kandırdılar

İngiltere Championship takımlarından Huddersfield’ın yeni sezon formaları, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Sporsor firmanın çapraz bir şekilde yer aldığı yeni sezon formaları, taraftarın tepkisine neden olmuştu. Ancak tüm bu olayın, pazarlama stratejisi olduğu ortaya iki gün sonra çıktı.

Huddersfield’ın sünnet kıyafetini andıran formaları, kulübün resmi internet sitesinde yayınlandı. Gerçek formalar ise kısa süre sonra ortaya çıktı. İngiliz kulübü ve sponsor firmanın, dikkat çekmek için böyle bir kandırmacaya başvurduğu anlaşıldı.

Huddersfield’ın sponsoru tarafından yapılan açıklamada “Son zamanlarda sponsorlar olayı biraz abartmıştı. Formaların önüne geçmeye başlamışlardı. Biz de bu duruma dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduk. Formalar, ilk çıktığı gibi olmayacak” denildi.

500 adet yeni forma hazırlayan sponsor firma, Huddersfield Town bağış kuruluşuna da yardımda bulunacağını açıkladı.