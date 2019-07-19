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İngiliz ekibinden ilginç pazarlama tekniği! Herkesi kandırdılar
İngiltere Premier Lig

İngiliz ekibinden ilginç pazarlama tekniği! Herkesi kandırdılar

İngiliz ekibi Huddersfield, sponsoru ile birlikte ilginç bir pazarlama tekniğine başvurdu. Herkesi şaşkına çeviren yeni sezon formalarının kandırmaca olduğu ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER 19 Temmuz 2019 12:59

İngiltere Championship takımlarından Huddersfield’ın yeni sezon formaları, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Sporsor firmanın çapraz bir şekilde yer aldığı yeni sezon formaları, taraftarın tepkisine neden olmuştu. Ancak tüm bu olayın, pazarlama stratejisi olduğu ortaya iki gün sonra çıktı.

Huddersfield’ın sünnet kıyafetini andıran formaları, kulübün resmi internet sitesinde yayınlandı. Gerçek formalar ise kısa süre sonra ortaya çıktı. İngiliz kulübü ve sponsor firmanın, dikkat çekmek için böyle bir kandırmacaya başvurduğu anlaşıldı.

Huddersfield’ın sponsoru tarafından yapılan açıklamada “Son zamanlarda sponsorlar olayı biraz abartmıştı. Formaların önüne geçmeye başlamışlardı. Biz de bu duruma dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduk. Formalar, ilk çıktığı gibi olmayacak” denildi.

500 adet yeni forma hazırlayan sponsor firma, Huddersfield Town bağış kuruluşuna da yardımda bulunacağını açıkladı.

Son güncelleme 13:11 | 19 Temmuz 2019
Huddersfield
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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