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Guilherme: ‘Buradaki aile ortamı beni motive ediyor’
Yeni Malatyaspor

Guilherme: ‘Buradaki aile ortamı beni motive ediyor’

Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Guilherme Costa Marques, "Buradaki aile ortamı beni ekstra motive eden bir faktör. Bir kez daha yuvamda kaldığım için çok mutluyum" dedi.

19 Temmuz 2019 12:58

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon gelen ve kısa sürede taraftarın gönlüne giren Guilherme, kulübünde kaldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Malatya'ya çok alıştığını ve yeniden anlaşmasında taraftarın yoğun desteğinin etkili olduğunu kaydeden Guilherme, “Buraya tekrar gelmem konusunda taraftarımıza ve yönetimimize verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Çok istendiğimi görmek beni mutlu etti. Geçen sezon geldiğim kulübümde kısa sürede güzel dostluklar kurdum. Buradaki aile ortamı beni ekstra motive eden bir faktör. Bir kez daha yuvamda kaldığım için çok mutluyum. Şimdi önümüzde Avrupa heyecanı var. Ben inanıyorum ki yeni teknik heyetimiz ve takımızla güzel şeyler yapacağız. Taraftarımız Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bize inansın ve yanımızda olsun” şeklinde konuştu.

Brezilyalı orta saha, bu sezon kendini çok daha iyi hissettiğini ve futbolu özlediğini de belirterek, farklı bir Guilherme izlettireceğinin sözünü verdi.

Son güncelleme 12:58 | 19 Temmuz 2019
Guilherme yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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