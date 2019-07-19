Gökhan Töre ilk antrenmanına çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Gökhan Töre'nin heyecanlı olduğu gözlendi. Hocası Sergen Yalçın'ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan Töre’nin antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı.

Gökhan Töre'nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya'ya dönecek.