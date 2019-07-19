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Gökhan Töre ilk antrenmanına çıktı
Yeni Malatyaspor

Gökhan Töre ilk antrenmanına çıktı

Yeni Malatyaspor’da Topuk Yaylası kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer Gökhan Töre ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.

19 Temmuz 2019 16:47

Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Gökhan Töre'nin heyecanlı olduğu gözlendi. Hocası Sergen Yalçın'ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan Töre’nin antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı.

Gökhan Töre'nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya'ya dönecek.

Son güncelleme 16:47 | 19 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor gökhan töre sergen yalçın
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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