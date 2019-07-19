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Gençlerbirliği’nde Sadio Diallo şoku!
Gençlerbirliği

Gençlerbirliği’nde Sadio Diallo şoku!

Gençlerbirliği'nin Gineli futbolcusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirdi.

19 Temmuz 2019 14:34

Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Erzurum’da tamamlayan Gençlerbirliği, kampın son gününde dün Hatayspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin 20’nci dakikasında sakatlık yaşayan Gineli futbolcunun yapılan kontroller sonucunda sağ ön kolunda kırık tespit edildiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Gençlerbirliği Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı:

“Sağlık ekibimiz tarafından yapılan açıklamaya göre Diallo’nun ligde oynanacak ilk üç maçta takımdaki yerini alamaması bekleniyor. Sadio Diallo’ya geçmiş olsun diyor en kısa sürede yeniden takımımızdaki yerini almasını temenni ediyoruz.”

Son güncelleme 16:23 | 19 Temmuz 2019
diallo Gençlerbirliği
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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