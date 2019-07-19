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Galatasaray’dan flaş transfer! Eski Fenerbahçeli Josef de Souza Florya yolunda…
Transfer Haberleri

Galatasaray’dan flaş transfer! Eski Fenerbahçeli Josef de Souza Florya yolunda…

Transfer sezonunda hareketli saatler geçiren Fulham’dan Jean Michael Seri’yi ve Bursaspor’dan Okan Kocuk’u transfer eden Galatasaray, eski Fenerbahçe oyuncusu Josef de Souza’yı da kadrosuna katmaya çok yakın.

19 Temmuz 2019 09:25

Fulham'dan Jean Michael Seri'yi ve Bursaspor'dan Okan Kocuk'u transfer eden Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Josef de Souza’yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncu ile kiralık oynama konusunda anlaşma sağladı. Souza’nın teklifi kabul etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun bonservisini elinde tutan Arabistan ekibi Al Ahli’ye kiralama teklifi resmen yapıldı.

Geçen sezon başında 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a transfer olan De Souza'nın kulübü Al Ahli'nin ikna edilmesi durumunda Galatasaray Josef De Souza 1 yıllığına kiralayacak.

Transfer ile ilgili Galatasaray’ın satın alma opsiyonunu talep edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Son güncelleme 09:26 | 19 Temmuz 2019
Fenerbahçe galatasaray Josef De Souza
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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