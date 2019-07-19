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Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? FB Bursa maçı YouTube’da…
Fenerbahçe

Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? FB Bursa maçı YouTube’da…

Fenerbahçe ve Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını hazırlık maçı ile sürdürecek. Fenerbahçe Bursaspor maçında taraftarlar yeni transferleri izlemek için ekran karşısına geçecek. Mücadele Fenerbahçe'nin Youtube kanalından da izlenebilecek. Peki Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

19 Temmuz 2019 16:46

Fenerbahçe ve Bursaspor’un Süper Lig hazırlıkları özel maçla sürecek. İki iddialı takım bu akşam mücadele edecek. İşte Fenerbahçe Bursaspor maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı 19 Temmuz Cuma günü oynanacak. Saat 18.30’da başlayacak hazırlık maçı FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HACİZDEN DÜN ALDILAR

Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçına hacizden dün akşam aldığı takım otobüsüyle gitti.

Bursaspor’un otobüsüne 8 Mayıs tarihinde futbolcu Furkan Özçal, tarafından haciz getirilmişti. Ardından otobüs futbolcunun alacaklarına karşılık yediemin otoparkına çekilmişti. Bursaspor’da Başkanı Mesut Mestan ve yönetimi haciz bedelini dün akşam ödedi. Takım otobüsüyle birlikte haciz edilen elektronik eşyalar geri alındı. Yeşil-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul yolculuğumuz başladı” başlığı ile takım otobüsünün fotoğrafı yer aldı.

Bursaspor, bugün 18.30’da hazırlık maçında Fenerbahçe ile Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.

Son güncelleme 16:46 | 19 Temmuz 2019
bursaspor Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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