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Erce Kardeşler’in Trabzonspor’a maliyeti belli oldu
Transfer Haberleri

Erce Kardeşler’in Trabzonspor’a maliyeti belli oldu

Trabzonspor'un Altınordu'dan renklerine bağladığı Erce Kardeşler'in maliyeti KAP'a bildirildi.

19 Temmuz 2019 14:40

Trabzonspor, Altınordu’nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler’i transfer etti.

Bordo-mavililer, bu transfer için İzmir ekibine 2.5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor’un konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler’in kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.’ye sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2 milyon 500 bin TL ödenecektir. Ayrıca, Altınordu Kulübüne; futbolcunun, bir sezonda 15 resmi maça (Süper Lig ve UEFA kulüp Müsabakaları) ilk 11’de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, KDV dahil 160 bin TL, futbolcunun, bir sezonda 25 resmi maça (Süper Lig ve UEFA kulüp müsabakaları) ilk 11’de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, yukarıdaki bedele ek olarak KDV dahil 160 bin TL, futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, nakdi ve/veya ayni transfer bedelinin (Altınordu’ya yapılan/yapılacak olan tüm ödemeler düşülerek) net %25’i, ödenecektir.”

Son güncelleme 14:40 | 19 Temmuz 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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