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Fenerbahçe

CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Bursaspor maçı canlı izle! (Şifresiz maç izle)

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Bursaspor ile hazırlık karşılaşmasında bir araya geliyor. Mücadele Fenerbahçe Youtube kanalından ve FB TV'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Bursaspor maçı bu sezon Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanan ilk mücadele olacak. Maçın canlı yayını 'Skor'da sizlerle...

19 Temmuz 2019 18:30

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig’den küme düşen Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Can Bartu Tesisleri’ndeki karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak oynanıyor. Hazırlık maçı öncesinde Bursaspor kafilesi Can Bartu Tesisleri’nde yemekte ağırlandı.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE:  Harun; Jailson, Sadık, Okan, Cebrail; Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc; Muriqi.

BURSASPOR: Ataberk; İsmail, Sedat, Rüştü, Jani; Ozan, Emirhan, Burak, Onur; Çağatay, Kubilay.

Son güncelleme 18:45 | 19 Temmuz 2019
bursaspor Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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