CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Bursaspor maçı canlı izle! (Şifresiz maç izle)

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig’den küme düşen Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Can Bartu Tesisleri’ndeki karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak oynanıyor. Hazırlık maçı öncesinde Bursaspor kafilesi Can Bartu Tesisleri’nde yemekte ağırlandı.
İLK 11’LER
FENERBAHÇE: Harun; Jailson, Sadık, Okan, Cebrail; Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc; Muriqi.
BURSASPOR: Ataberk; İsmail, Sedat, Rüştü, Jani; Ozan, Emirhan, Burak, Onur; Çağatay, Kubilay.