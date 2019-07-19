Avrupa U21 Atletizm Şampiyonası’nda günü 2 madalya ile kapattık!

İsveç’in Boras kentindeki Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda ikinci gün geride kalırken, milli takım günü iki madalya ile noktaladı.

Disk atma finaline katılımcılar arasında en iyi dereceye sahip isim olarak başlayan Özlem Becerek yarışmayı beşinci hakka kadar lider götürürken, müsabaka sonunda ikincilikle yetindi. Hollandalı Alida van Daalen, yağmur altında kaydettiği 55.92’lik derecesiyle ile ülkesinin U18 rekorunu kırarken, Özlem 54.17’lik derece yaparak ikinci sırayı aldı. 17 yaşındaki Özlem Becerek, kendisinden iki yaş büyüklerle yarıştığı şampiyonada gösterdiği performansla göz doldururken, madalyasını da EA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın elinden aldı.

Milli takıma günün ikinci podyumu bir başka atma branşı olan güllede geldi. Bu yıl Avrupa U20 lideri olan Alperen Karahan, en iyi derecelerini atan iki rakibinin arkasında kalınca yarışmayı üçüncü olarak noktaladı. İkinci hakkındaki 19.76’lık dereceyi diğer haklarında geliştiremeyen Alperen, altın umuduyla geldiği yarışmadan üçüncülükle ayrıldı. Alperen, Eşref Apak’tan 18 yıl sonra bir atma branşında Avrupa U20 madalyası alan ikinci isim oldu.

Günün diğer finallerinde yarışan milli atletlerden Mizgin Ay, 100 metreyi 11.66 ile yedinci olarak noktalarken, Batuhan Hızal çekiç atma finalindeki üç hakkında da faul yapınca sıralamaya giremedi.

İKİ FİNAL DAHA VAR

İkinci gün yapılan yarışmalarda iki Türk atlet daha adlarını finale yazdırdı. 400 metrede en iyi derecesini 46.52’ye indiren İlyas Çanakçı, serisini kazanarak finale kalırken, 3000 metre engellide ise Murat Yalçınkaya 9:08.33 koştu ve madalya yarışmasında mücadele etme hakkı kazandı. Böylece Türkiye takımının iki günde seçmeli yarışmalarda yakaladığı final sayısı 10’a ulaştı.

1500 metrede finale yazılan Mehmet Çelik ise 800 metre yarışında duble final yapma fırsatını az farkla kaçırdı. Serisini 1:52.29 ile noktalayan Mehmet, bir sıra ile finalden oldu.

Boras’ta yarışmaya çıkan diğer milli atletler ise finale kalamadı. Yüksek atlamada Levent Yılmaz, disk atmada Osman Kul, Burak Dertli ve Fatih Alparslan, çekiçte Dünya Ezgi Sayan, 3000 metre engellide Ahmet Mutlu ve sırıkla atlamada Mesure Tutku Yılmaz elemelerde kalan isimler oldular.

Sabah yapılan 100 metre engelli seçmesinde ise yarışmanın favorileri arasında gösterilen Şevval Ayaz, düşerek finişe gelemedi. Yarışmada lider giderken, sondan önceki engele takılan Şevval yerde kaldı. Gözyaşları içinde kontrol için hastaneye götürülen Ayaz’ı takım arkadaşları ve TAF Başkanı Fatih Çintimar teselli etti.