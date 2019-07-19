Afrika Kupası finali canlı izle: Senegal Cezayir maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu yıl 32’nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı’nda yarın TSİ 22.00’de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes’in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak. Haberimizden Senegal Cezayir maçının canlı yayın linkine ulaşabilirsiniz.

SENEGAL CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı’nda bu akşam TSİ 22.00’de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes’in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak. Aşağıdaki link aracılığıyla maçı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

SENEGAL CEZAYİR MAÇI CANLI İZLE

MANE İLE MAHREZ KARŞI KARŞIYA

Final maçı, turnuvada attıkları 3’er golle takımlarının başarısında önemli pay sahibi olan Premier Lig’in iki yıldızı Liverpoollu Sadio Mane ile Manchester Cityli Riyad Mahrez’i de karşı karşıya getirecek.

Cezayir’in kaptanlığını da üstlenen Mahrez, takımının C Grubu’nda Kenya’yı 2-0, son 16 turunda Gine’yi 3-0 ve yarı finalde Nijerya’yı 2-1 yendiği maçlarda rakip ağları birer kez sarstı.

İtalya’nın Napoli takımında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Adam Ounas da Cezayir formasıyla 3 gole imza atarak turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Sadio Mane ise Senegal’in Kenya’yı yendiği C Grubu maçını 2 golle tamamlarken, Uganda’yı 1-0’la geçtiği son 16 turu mücadelesinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, turnuvada iki penaltı atışından ise faydalanamadı.