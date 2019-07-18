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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. ön eleme turu heyecanı
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. ön eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı. Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı.

18 Temmuz 2019 00:18

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.

Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga (Letonya) – Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) – Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)

Karabağ (Azerbaycan) – Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK (İsveç) – Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) – Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) – BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) – Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) – Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) – Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) – Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

Son güncelleme 00:18 | 18 Temmuz 2019
UEFA Şampiyonlar Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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