Fenerbahçe’den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci hamlesi! 18 Temmuz son dakika transfer haberleri

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, transfer girişmlerine devam ediyor. Ersun Yanal, Başakşehir’den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci’yi takımda görmek istediğini belirtmesinin ardından Comolli rotasını Başakşehire döndürdü. İşte Fenerbahçe transfer gündemi…

FENERBAHÇE’DE 7 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe, Başakşehir'in toplam 9 milyon Euro istediği Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Hafta başında Comolli ile bir görüşme yapan Ersun Yanal, Başakşehir’den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci’yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

Başakşehir’in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Hem Mahmut hem de İrfan’ın Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir’in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe’nin Avrupa kampında yer alacaklar. İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir’in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.

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