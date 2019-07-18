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SON DAKİKA Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu
Futbol

SON DAKİKA Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları açıklandı.

18 Temmuz 2019 15:42

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk yarısı 30 Aralık 2019’da sona erecek Süper Lig’in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig’de sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak.

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TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020’de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise normal sezon 1 Eylül 2019’da başlayıp, 25 Nisan 2020’de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.

Son güncelleme 16:26 | 18 Temmuz 2019
süper lig tff
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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