SON DAKİKA | Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’a geldi.

Sarı kırmızılı ekibin, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Az sayıda taraftarın karşıladığı Seri sevgi gösterileri arasında aracına bindi ve kulüp binasına doğru yola çıktı. Galatasaray’ın Seri transferi için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödemesi bekleniyor.

Kulübümüze transferi için görüşmelere başladığımız Jean Michaël Seri İstanbul’a iniş yaptı! pic.twitter.com/OYYO5epLTN — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019

Fransa’da Nice forması giydiği dönemde Galatasaraylı Younes Belhanda ile takım arkadaşı olan Fildişi Sahili’nin yıldızı, geçen sezon başında Fulham’a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Seri, birçok Avrupa devinin de radarında olan bir isimdi.

Galatasaray’ın yeni transferi 19 Temmuz 1991 doğumlu Jean Michael Seri’nin kariyeri; Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist FC Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol pic.twitter.com/fAmxCnJF9a — SKOR (@SozcuSkor) July 17, 2019

JEAN MİCHAEL SERİ KİMDİR?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbola ilgisi olan Jean Michael Seri, 2009 yılında Africa Sports'un alt yapısında futbola başladı.

2010-2012 yıllarında ASEC Mimosas'da forma giyen orta saha oyuncusu, 2012'de Porto'nun “B” takımına transfer oldu. 2013'te Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya transfer olan Seri, 2015 yılında Fransa'nın köklü kulübü Nice'e imza attı.

Buradaki performansıyla büyük takımların ilgisini çeken oyuncu, 2018'de Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

‘Afrikalı Xavi' olarak adlandırılan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray'a transfer oldu.