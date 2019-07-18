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SON DAKİKA | Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’da

Son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Seri, araca binerek kulüp binasına doğru yola çıktı

18 Temmuz 2019 09:50

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’a geldi.

Sarı kırmızılı ekibin, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Az sayıda taraftarın karşıladığı Seri sevgi gösterileri arasında aracına bindi ve kulüp binasına doğru yola çıktı. Galatasaray’ın Seri transferi için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödemesi bekleniyor.

Fransa’da Nice forması giydiği dönemde Galatasaraylı Younes Belhanda ile takım arkadaşı olan Fildişi Sahili’nin yıldızı, geçen sezon başında Fulham’a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Seri, birçok Avrupa devinin de radarında olan bir isimdi.

JEAN MİCHAEL SERİ KİMDİR?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbola ilgisi olan Jean Michael Seri, 2009 yılında Africa Sports'un alt yapısında futbola başladı.

2010-2012 yıllarında ASEC Mimosas'da forma giyen orta saha oyuncusu, 2012'de Porto'nun “B” takımına transfer oldu. 2013'te Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya transfer olan Seri, 2015 yılında Fransa'nın köklü kulübü Nice'e imza attı.

Buradaki performansıyla büyük takımların ilgisini çeken oyuncu, 2018'de Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

‘Afrikalı Xavi' olarak adlandırılan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray'a transfer oldu.

Son güncelleme 11:37 | 18 Temmuz 2019
Fulham galatasaray Jean-Michael Seri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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