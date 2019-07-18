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Son dakika! Galatasaray, Okan Kocuk’u resmen açıkladı!
Transfer Haberleri

Son dakika! Galatasaray, Okan Kocuk’u resmen açıkladı!

Son dakika! Galatasaray, Okan Kocuk transferini resmen açıkladı! Sarı-kırmızılılar Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. 23 yaşındaki futbolcunun kazanacağı ücret de belli oldu.

18 Temmuz 2019 20:54

Galatasaray, 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk’un transferini resmen açıkladı. Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan Galatasaray, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını da KAP’a bildirdi.

Galatasaray’ın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son güncelleme 22:11 | 18 Temmuz 2019
galatasaray kap Okan Koçuk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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