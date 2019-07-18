Son dakika! Galatasaray, Okan Kocuk’u resmen açıkladı!

Galatasaray, 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk’un transferini resmen açıkladı. Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan Galatasaray, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını da KAP’a bildirdi.
Galatasaray’ın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”