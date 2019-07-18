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Son dakika! Galatasaray, Jean Michael Seri’yi KAP’a bildirdi! İşte Seri’nin Aslan’a maliyeti
Transfer Haberleri

Son dakika! Galatasaray, Jean Michael Seri’yi KAP’a bildirdi! İşte Seri’nin Aslan’a maliyeti

Galatasaray'dan bir KAP bildirimi daha! Aslan, Jean Michael Seri'nin kiralandığını KAP'a bildirdi. Böylece Seri'nin maliyeti de belli oldu. Galatasaray, Fulham'a 1.5 milyon Euro, Seri'ye ise 2.8 milyon Euro ödeyecek. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.

18 Temmuz 2019 21:46

Galatasaray’dan bir KAP bildirimi daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldız orta saha oyuncusu Jean Michael Seri’yi KAP’a bildirdi.

Bu bildirimle Seri’nin Galatasaray’a maliyeti de belli olmuş oldu. Galatasaray, Fulham’a 1.5 milyon Euro, Seri’ye ise 2.8 milyon Euro ödeyecek. Seri’nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.

İşte o açıklama: “Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.800.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 18 Temmuz 2019 Son dakika! Galatasaray, Okan Kocuk`u resmen açıkladı! Son dakika! Galatasaray, Okan Kocuk transferini resmen açıkladı! Sarı-kırmızılılar Okan Kocuk`la 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP`a bildirdi. 23 yaşındaki futbolcunun kazanacağı ücret de belli oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:17 | 18 Temmuz 2019
galatasaray Jean-Michael Seri
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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