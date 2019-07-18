Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sambacı yıldız stoper Beşiktaş’a çok yakın

Abdullah Avcı’nın özellikle kadroya dahil edilmesini istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo’nun Beşiktaş’la sözleşme imzalaması beklenirken transferde satın alma opsiyonuyla ilgili detayların görüşüldüğü gelen haberler arasında.

VİDA İLE SAVUNMANIN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURACAK

Vitor Hugo’nun yeni sezonda Vida ile birlikte yeni savunma ikilisini oluşturması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş’ın bir sonraki hedefi ise merkez orta saha. Abdullah Avcı’nın Dorukhan ve Medel’in satın alma ihtimaline karşı bölgeyi bu güçlendirmek istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN İSTEDİĞİ KERİM ALICI’NIN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Altınordu yetkililerinin Kerim Alıcı için Siyah-Beyazlılardan 1 milyon Euro bonservis ücreti + sonraki satıştan %25 pay talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi.