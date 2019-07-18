Skandal! Daniel Sturridge kendi transferine bahis yaptırdı, men cezası aldı!

İngiliz futbolcu Daniel Sturride, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta futboldan men ve 75 bin Pound para cezası aldı. İngiliz yıldıza verilen ceza 6 haftadan 2 haftaya düşürüldü.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Ocak 2018’deki transfer döneminde kardeşine bilgi sızdırdığı ve hangi takıma transfer olacağıyla ilgili olarak bahis yaptırdığı belirtildi.

Kurulan komisyonda, Sturridge’in kardeşi Leon’un aldığı bilgi sonrasında Sevilla’ya bahis yaptığı öğrenilirken İngiliz futbolcu ara transfer döneminde West Bromwich Albion’un yolunu tutmuştu.

Komisyonun iddiaları arasında Sturridge’in West Bromwich ya da Inter’e transfer olabileceği konusunda da bilgi verdiği yer aldı.

Geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 18 maçta sadece 2 gol atıp 1 asist yapan İngiliz forvetin bonservisi elinde bulunuyor.