SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye’den F-35 açıklaması: Resmi olana kadar bekliyoruz
Skandal! Daniel Sturridge kendi transferine bahis yaptırdı, men cezası aldı!
İngiltere Premier Lig

Skandal! Daniel Sturridge kendi transferine bahis yaptırdı, men cezası aldı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un eski futbolcusu Daniel Sturride, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men ve 75 bin Pound para cezası alırken, 6 haftalık ceza 2 haftaya düşürüldü. İngiliz futbolcunun transfer olacağı takımla ilgili olarak kardeşine bilgi sızdırdığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 18 Temmuz 2019 15:24

İngiliz futbolcu Daniel Sturride, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta futboldan men ve 75 bin Pound para cezası aldı. İngiliz yıldıza verilen ceza 6 haftadan 2 haftaya düşürüldü.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Ocak 2018’deki transfer döneminde kardeşine bilgi sızdırdığı ve hangi takıma transfer olacağıyla ilgili olarak bahis yaptırdığı belirtildi.

Kurulan komisyonda, Sturridge’in kardeşi Leon’un aldığı bilgi sonrasında Sevilla’ya bahis yaptığı öğrenilirken İngiliz futbolcu ara transfer döneminde West Bromwich Albion’un yolunu tutmuştu.

Komisyonun iddiaları arasında Sturridge’in West Bromwich ya da Inter’e transfer olabileceği konusunda da bilgi verdiği yer aldı.

Geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 18 maçta sadece 2 gol atıp 1 asist yapan İngiliz forvetin bonservisi elinde bulunuyor.

Son güncelleme 15:30 | 18 Temmuz 2019
Daniel Sturridge liverpool
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR