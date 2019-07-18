Mario Jardel: Ronaldo’ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim

Bir dönem Galatasaray’da da oynamış olan Brezilyalı golcü Mario Jardel, Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilya’da Globoesporte’ye konuşan Mario Jardel, Cristiano Ronaldo’ya topa nasıl vurulacağını kendisinin öğrettiğini iddia etti.

Cristiano Ronaldo ile Sporting Lizbon’da birlikte oynadıklarını hatırlatan Mario Jardel, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’dan sonra Sporting Lizbon’a döndüm ve Cristiano Ronaldo oradaydı. Birlikte iki sezon geçirdik. Benden çok şey öğrendi. Avrupa’da gol ortalamam yılda 55-60’dı. Brezilya’da 25-30 atardım. Avrupa’da iki katıma çıktım. Ronaldo’ya çok şey öğrettim. Topa nasıl vuracağını, zamanlamasını nasıl yapacağını ben öğrettim. Eğer Cristiano Ronaldo’ya Jardel’i sorarsanız evet, öğretti diyecektir. Eğer hayır derse bilin ki yalan söylüyordur.”

Porto’da oynadığı dönemde golleri ile dikkat çeken Mario Jardel, Portekiz temsilcisinin efsane isimleri arasında yer alıyor.

Porto’dan 2000 yılında Galatasaray’a 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ile gelen Mario Jardel, sarı-kırmızılı forma altında oynadığı 41 maçta 33 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.