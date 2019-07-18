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Marco Reus: ‘Hepsini reddettim, pişman değilim’
Transfer Haberleri

Marco Reus: ‘Hepsini reddettim, pişman değilim’

Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Marco Reus, Barcelona, Arsenal, PSG ve Manchester kulüplerini reddettiğini ancak bu sebeple pişmanlık yaşamadığını açıkladı.

18 Temmuz 2019 08:45

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Marco Reus, aldığı teklifler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Marco Reus, 2015 yılında Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain, Milan, Manchester United ve Manchester City’nin ciddi şekilde kendisiyle ilgilendiklerini söyledi.

“TEKLİFLERİ DÜŞÜNDÜM AMA…”

Alman basınına konuşan Reus, “Bu kulüpler uzun süre beni transfer etmeye çalıştık. Elbette bu teklifleri düşündük. Yalan söyleyemem. Ancak sonunda burada kalmaya karar verdim” dedi.

“HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM ÇÜNKÜ…”

Marco Reus sözlerini “Kararımdan hiç pişman olmadım. Ben buraya aitim. Dortmund benim kulübüm. Gerçekten bu kulüple Bundesliga’yı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde final oynamak istiyorum” ifadeleriyle tamamladı.

Son güncelleme 08:45 | 18 Temmuz 2019
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34 19 67
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