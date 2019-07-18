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Leipzig, Christopher Nkunku’yu açıkladı!
Transfer Haberleri

Leipzig, Christopher Nkunku’yu açıkladı!

Alman ekibi Leipzig, Paris Saint-Germain'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

18 Temmuz 2019 11:39

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız futbolcu Christopher Nkunku’yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa’nın Paris Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Nkunku, Paris Saint-Germain’de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.

Son güncelleme 11:39 | 18 Temmuz 2019
Christopher Nkunku leipzig Paris Saint Germain
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
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