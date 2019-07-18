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Kana Biyik, Gazişehir Gaziantep’te
Transfer Haberleri

Kana Biyik, Gazişehir Gaziantep’te

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlardan Gazişehir Gaziantep, Kayserispor’dan Kana Biyik’i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

18 Temmuz 2019 23:39

Gazişehir Gaziantep yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip son 3 sezondur Kayserispor forması giyen deneyimli stoper Kana Biyik'i renklerine bağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde sağ bek mevkisine Polonyalı Olkowski'yi, sol bek mevkisine Brezilyalı Morais'i ve forvete de Muğdat Çelik'i transfer eden Gaziantep ekibi stoper mevkisine de Kana Biyik'i transfer etti. Marius Sumudica'nın ısrarla istediği oyuncuların başında gelen Kana Biyik son üç sezondur Kayserispor forması giyiyordu. 2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse’dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığından Kayserispor’a transfer olan Kana Biyik, sarı-kırmızılı forma altında 92 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 17 Temmuz 2019 Gazişehir Gaziantep: 1 - Rapid Bükreş: 2 Spor Toto Süper Lig`in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:39 | 18 Temmuz 2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Jean Armel Kana-Biyik spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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