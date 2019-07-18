Juventus transfere doymuyor! Sırada Neymar var…

Paris Saint-Germain’den ayrılmak isteyen Neymar için Serie A ekiplerinden Juventus devreye girdi.

Rai Sport’un haberine göre; Juventus’un sportif direktörü Fabio Paratici ile Neymar’ın babası, İtalya’da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde; Paratici’nin bu toplantıda Neymar’ın şartlarını öğreneceği ve sonrasında Juventus’un resmi olarak PSG’nin kapısını çalabileceği belirtildi.

TUCHEL: “NEYMAR AYRILMAK İSTİYOR”

PSG’nin teknik direktörü Tuchel, oyuncusunun ayrılma isteğinden bir süredir haberdar olduğunu belirtirken, “Neymar’ın Copa Amerika öncesi kulüpten ayrılma isteği olduğunu biliyordum. Oyuncu ve kulüp arasında her şey çok net, şu an hep oyuncumuzun kulüple çalıştığını da biliyoruz.” dedi.

PSG 300 MİLYON EURO İSTİYOR

Paris Saint-Germain’in Brezilyalı oyuncu için 300 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtiliyor.